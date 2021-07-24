Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 21:50
21:50
Происшествия
Адвокат Разин назвал причину смерти основателя «Ласкового мая» Мускатина
21:43
Происшествия
Минюст США отказался расследовать смерти от COVID-19 в домах престарелых
21:41
Весь мир
ЮАР и Ботсвана отправили войска для борьбы с террористами на северо-востоке Мозамбика
21:35
Происшествия
Взрыв на угольной шахте в Таджикистане унес жизнь одного человека
21:35
Общество
Первая партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в САР
21:33
Общество
Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями во второй раз
21:30
Шоу-бизнес
Актриса Жанна Эппле показала фото со свадьбы младшего сына
21:29
Весь мир
Власти ЮАР арестовали четверых организаторов беспорядков в Квазулу-Натале и Гаутенге
21:26
Шоу-бизнес
Юлия Савичева отказалась от диет ради здоровья
21:19
Армия
Видеооператор на Олимпийских играх случайно снял колонну японских танков
Все новости

Тренер российской сборной по волейболу объяснил первую неудачную партию на Олимпиаде
Спорт
Тренер российской сборной по волейболу объяснил первую неудачную партию на Олимпиаде
instagram.com  /  @rusvolleyteam

Российские волейболисты во главе с нашим знаменосцем Максимом Михайловым 24 июля провели первый матч группового турнира Олимпийских игр в Токио против команды Аргентины. Сборная ОКР одержала волевую победу в четырех партиях (3:1), уступив первый сет матча.

Главный тренер российской команды — финский специалист Туомас Саммелвуо — в беседе с ФАН объяснил первую неудачную партию нашей сборной на Олимпиаде-2020.

«Матч получился тяжелым, но это нормально. Первая игра на Олимпиаде, пока есть напряженность. Наши игроки молодцы: уступив в первой партии, в следующих трех стали играть лучше. Отмечу хороший съем. Команда неплохо подавала. Также мы контролировали атаку соперника. Аргентинцы действуют быстро, поэтому нам нужно было это контролировать. После первой партии игру проводили неплохо. Очень важная и хорошая победа. Двигаемся дальше», — сказал он.

Тренер российской сборной по волейболу объяснил первую неудачную партию на Олимпиаде
instagram.com  / @rusvolleyteam

Следующий матч группового этапа олимпийского турнира российские волейболисты проведут с одним из фаворитов Игр — командой США. Также в группе россиянам предстоит сыграть с Тунисом и с еще несколькими грандами — сборными Франции и Бразилии.

Ранее сборная России по водному поло обыграла команду Китая на Олимпиаде в Токио со счетом 18:17. Сборная России оказалась сильнее своих соперниц в двух из четырех периодов. Таким образом, подопечные Андрея Белофастова начали групповой этап на летних Олимпийских играх в Токио с победы. Следующую встречу девушки проведут против команды Венгрии 26 июля.

 

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Тренер российской сборной по волейболу объяснил первую неудачную партию на Олимпиаде
олимпийские игры спорт волейбол олимпиада-2020 токио-2020
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru