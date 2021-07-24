Тренер российской сборной по волейболу объяснил первую неудачную партию на Олимпиаде

Российские волейболисты во главе с нашим знаменосцем Максимом Михайловым 24 июля провели первый матч группового турнира Олимпийских игр в Токио против команды Аргентины. Сборная ОКР одержала волевую победу в четырех партиях (3:1), уступив первый сет матча.

Главный тренер российской команды — финский специалист Туомас Саммелвуо — в беседе с ФАН объяснил первую неудачную партию нашей сборной на Олимпиаде-2020.

«Матч получился тяжелым, но это нормально. Первая игра на Олимпиаде, пока есть напряженность. Наши игроки молодцы: уступив в первой партии, в следующих трех стали играть лучше. Отмечу хороший съем. Команда неплохо подавала. Также мы контролировали атаку соперника. Аргентинцы действуют быстро, поэтому нам нужно было это контролировать. После первой партии игру проводили неплохо. Очень важная и хорошая победа. Двигаемся дальше», — сказал он.

instagram.com / @rusvolleyteam

Следующий матч группового этапа олимпийского турнира российские волейболисты проведут с одним из фаворитов Игр — командой США. Также в группе россиянам предстоит сыграть с Тунисом и с еще несколькими грандами — сборными Франции и Бразилии.

Ранее сборная России по водному поло обыграла команду Китая на Олимпиаде в Токио со счетом 18:17. Сборная России оказалась сильнее своих соперниц в двух из четырех периодов. Таким образом, подопечные Андрея Белофастова начали групповой этап на летних Олимпийских играх в Токио с победы. Следующую встречу девушки проведут против команды Венгрии 26 июля.