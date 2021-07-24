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Конструкция «шахматного» истребителя от Ростеха удивила китайских экспертов
Армия
Конструкция «шахматного» истребителя от Ростеха удивила китайских экспертов
Global Look Press  /  Checkmate

Пекин, 24 июля. Российские инженеры внедрили в новый самолет Су-75 уникальный хвост, чем смогли удивить специалистов из КНР.

Госкорпорация «Ростех» представила на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) одномоторный легкий истребитель Checkmate (Су-75). Сперва может показаться, что машина имеет достаточно стандартную компоновку: пара крыльев и вертикальное оперение без горизонтальной балки, пишут эксперты китайского портала QQ-Tencent.

Изначально аналитики предполагали, что Россия будет устанавливать на «шахматный» самолет двигатель с изменяемым вектором тяги. Однако фотоматериалы показывают, что истребитель получил плоский стелс-хвост, передает издание Discover24.

Полноформатные горизонтальные хвосты скрываются по краям сопла двигателя, отмечают авторы материала. Они идеально вписаны в хвостовую часть корпуса. Под действием мощной аэродинамической силы они обеспечат необходимый крутящий момент по тангажу при сохранении минимального отражения на радарах. Подобная конструкция не впервые появляется в российском авиастроении. Аналитики вспомнили о прототипе МиГ-1.44, который имел схожие детали.

Презентация нового истребителя на авиасалоне МАКС-2021 произвела сильное впечатление на зрителей авиасалона. Некоторые даже сравнивали легкий тактический самолет с произведением искусства.

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макс су-75 checkmate
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