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Под водами Венецианской лагуны обнаружили древнюю римскую дорогу
Общество
Под водами Венецианской лагуны обнаружили древнюю римскую дорогу
wikimedia.org  /  Ainars Brūvelis / CC3

Рим, 24 июля. Древнюю римскую дорогу в хорошем состоянии обнаружили археологи на дне Венецианской лагуны, это означает, что в античные времена на этом месте было множество римских поселений.

Это противоречит ранее выдвинутой теории о том, что Венеция была построена на «пустыре». Археологи предполагали, что все находки, обнаруженные в этом регионе, попали туда с континента. Открытие итальянских исследователей доказывает, что во времена античности на территории нынешней Северной Италии было множество древнеримских поселений. Работу опубликовал журнал Scientific Reports.

На дне Венецианской лагуны морские археологи под руководством Фантины Мадрикардо обнаружили один из самых примечательных образцов древнеримских дорог, которая в прошлом соединяла множество поселений с крупными портами.

Ранее группа российских и иракских археологов обнаружила в провинции Ди Кар древнее поселение, которое служило портом около 4000 лет назад. Найденное городище располагалось недалеко от Телль-Дехайля, на берегу водостока. Предположительно, оно было столицей новообразовавшегося государства в конце старовавилонского периода.

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археология венеция древнеримская дорога
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