Президент Египта поздравил граждан с годовщиной революции

Каир, 24 июля. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил граждан с 69-й годовщиной революции. По его словам, восстание изменило страну на политическом, экономическом и социальном уровнях.

«Влияние великой июльской революции распространилось за пределы республики на регион и мир, вдохновляя другие народы, которые стремились к свободе и независимости», — говорится в речи президента государства.

Ас-Сиси отдал дань уважения покойному президенту Мохаммеду Нагибу, который возглавил восстание. Также он вспомнил добрыми словами Гамаля Абдель Насера, работавшего над достижением чаяний египетского народа на социальную справедливость.

«От революции 23 июля до арабских войн, восстановления земель и достижения мира в настоящий момент сталкиваются с терроризмом. Тем не менее вооруженным силам и полиции страны удалось взять под контроль всю ситуацию», — добавил он.

Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi said the July 23 Revolution changed the reality of life in Egypt, achieved radical changes in all fields, and put our nation on the world’s political map.https://t.co/5nX4b2sAVi — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) July 24, 2021

Глава государства обратил внимание и на другие задачи, которые включают в себя напряженную работу по достижению всеобъемлющего развития в рамках национального стратегического видения. В частности, реализация комплексной программы социально-экономических реформ.

«Я уверен, что египетский народ способен творить чудеса упорным трудом на благо нации», — подытожил ас-Сиси.

Июльская революция состоялась в 1952 году. В результате переворота граждане и солдаты устранили монархию и провозгласили республику. Во главе мероприятия стояли члены «Движения свободных офицеров» и их руководитель Гамаль Абдель Насер.