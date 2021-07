Президент Египта поздравил граждан с годовщиной революции

Каир, 24 июля. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил граждан с 69-й годовщиной революции. По его словам, восстание изменило страну на политическом, экономическом и социальном уровнях.

Ас-Сиси отдал дань уважения покойному президенту Мохаммеду Нагибу, который возглавил восстание. Также он вспомнил добрыми словами Гамаля Абдель Насера, работавшего над достижением чаяний египетского народа на социальную справедливость.

Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi said the July 23 Revolution changed the reality of life in Egypt, achieved radical changes in all fields, and put our nation on the world’s political map.https://t.co/5nX4b2sAVi