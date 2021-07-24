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Атомная подлодка «Казань» примет участие в военно-морском параде в Североморске
Армия
Атомная подлодка «Казань» примет участие в военно-морском параде в Североморске
wikipedia.org  /  Mil.ru/CC BY 4.0

Североморск, 24 июля. Подлодка «Казань» впервые пройдет в Кольском заливе в День ВМФ России. Она будет принимать участие в морском параде в Североморске.

Российские моряки завершают последние приготовления ко Дню ВМФ РФ. Генеральная репетиция проходит во многих городах страны, включая и Североморск. Во время отработки погода выдалась холодной, шел дождь. Однако военнослужащим это не помешало выполнить все поставленные задачи.

Пешая часть репетиции подошла к концу, экипажи надводных кораблей и подводных лодок продемонстрировали свои наилучшие навыки. Субмарины и суда пройдут парадным строем перед трибунами в Североморске. В их числе большой противолодочный корабль «Североморск», а также атомный подводный ракетный крейсер «Казань». Подлодка будет участвовать в параде впервые. Видео было предоставлено телеканалом «Звезда».

Главный военно-морской парад состоится 25 июля в Санкт-Петербурге. Президент России Владимир Путин примет парад, сообщили в Кремле. Также он будет присутствовать при спуске на воду траулера «Механик Сизов».

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