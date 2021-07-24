Немецкие ученые обнаружили причину появления разных типов рака

Берлин, 24 июля. Группе немецких ученых удалось установить истинную причину, по которой клетки органов по-разному реагируют на вызывающие рак мутации.

Одни и те же аномалии могут провоцировать разные реакции в клетках желчных протоков и поджелудочной железы человека. Именно эта особенность заинтересовала группу ученых из Германии.

Исследователи решили провести эксперимент на мышах. По его итогом оказалось, что замена нормальных онкогенов на их версию с мутациями, приближенными к раку у человека, приводит к разным результатам. Грызуны, которые получили один ген, заболевали раком желчевыводящих путей. У другой группы мышей развивался рак поджелудочной железы.

Рубцы на теле, появление черной или коричневой пигментации под ногтями может свидетельствовать о наличии у человека таких заболеваний как меланома. Кроме этого, беспричинное образование язв и розовых рубцов на теле, которые не затягиваются при стандартном лечении, может быть признаком рака кожи.