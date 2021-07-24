Медрота ВДВ отработала под Ульяновском развертывание автоперевязочной АП-3

Ульяновск, 24 июля. Военные медики Ульяновского отдельного десантно-штурмового подразделения провели развертывание автоперевязочной третьего поколения АП-3.

Военнослужащие в рамках тактико-специального учения обучались в развертывании станции перевязывания и подготовки ее к эксплуатации. Личный состав тренировался в приеме пострадавших, оказанию первой врачебной и продвинутой медицинской помощи пациентам, подготовку их к дальнейшей эвакуации.

Командир подразделения подчеркнул, что станция АП-3 гораздо более транспортабельна, чем предыдущая версия (АП-2). Среди других преимуществ являются вместимость, улучшенные хранилища энергии, автономность, насыщенность медицинским оборудованием и специальный поворотный стол для пациентов.

Минобороны России продолжает оказывать помощь регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Некоторое время назад два военно-транспортных самолета Ил-76 с военными медиками вылетели в Хакасию.