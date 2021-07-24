Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 20:23
20:22
Экономика
Лабораторный модуль «Наука» выведен на расчетную траекторию полета
20:21
Спорт
Болельщики «Спартака» развернули баннер с фразой из песни МакSим перед матчем с «Рубином»
20:21
Армия
Специалисты ВВС США назвали сроки создания технологии «силового поля»
20:19
Общество
Водное такси запустят к осени на Куршской косе в Калининградской области
20:13
Общество
«Право взрослости» поможет ребенку уберечься от пагубных привычек
20:13
Весь мир
США и их союзники обвинили Китай в хакерской атаке на Microsoft
20:11
Происшествия
Московский суд арестовал двух подозреваемых в изнасиловании пенсионерки
20:09
Весь мир
Президент Египта поздравил граждан с годовщиной революции
20:07
Общество
Врачи сообщили о заразности гамма-мутации коронавируса среди привитых
20:07
Происшествия
Спасатели обнаружили тела трех пропавших без вести пассажиров авто в Сочи
Все новости

Командующий войсками ЦВО проинспектировал российскую военную базу в Таджикистане
Армия
Командующий войсками ЦВО проинспектировал российскую военную базу в Таджикистане
Фото пресс-службы ЗВО

Душанбе, 24 июля. Российскую военную базу в Таджикистане посетил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

Согласно информации в Минобороны РФ, во время рабочей поездки генерал-полковник проинспектировал ход строительных работ, проверил степень готовности учебно-тренировочного комплекса «Старт», солдатского общежития и культурно-досугового центра. Помимо этого, Лапин уделил особое внимание антитеррористической защищенности военного объекта.

Расположенная на территории Таджикистана 201-я военная база является крупнейшей за пределами России. В ее состав входят разведывательные, артиллерийские, танковые, мотострелковые подразделения, а также подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

Ранее сообщалось, что военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО завершили подготовку к совместным учениям с армией Узбекистана. По имеющейся информации, учения пройдут в начале августа на полигоне Термез в Сурхандарьинской области.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Командующий войсками ЦВО проинспектировал российскую военную базу в Таджикистане
таджикистан цво военная база
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru