Командующий войсками ЦВО проинспектировал российскую военную базу в Таджикистане

Душанбе, 24 июля. Российскую военную базу в Таджикистане посетил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

Согласно информации в Минобороны РФ, во время рабочей поездки генерал-полковник проинспектировал ход строительных работ, проверил степень готовности учебно-тренировочного комплекса «Старт», солдатского общежития и культурно-досугового центра. Помимо этого, Лапин уделил особое внимание антитеррористической защищенности военного объекта.

Расположенная на территории Таджикистана 201-я военная база является крупнейшей за пределами России. В ее состав входят разведывательные, артиллерийские, танковые, мотострелковые подразделения, а также подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

Ранее сообщалось, что военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО завершили подготовку к совместным учениям с армией Узбекистана. По имеющейся информации, учения пройдут в начале августа на полигоне Термез в Сурхандарьинской области.