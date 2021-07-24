Фермеры Туниса вышли на митинг против отключения воды

Тунис, 24 июля. Фермеры в провинции Силияна провели демонстрацию в знак протеста на фоне отключения поливной воды. Об этом сообщило Radio Mosaïque FM.

Митингующие сегодня утром перекрыли дорогу в центре города. Они призвали власти обеспечить подачу воды для орошения сельскохозяйственных угодий.

По словам агрария Нур ад-Дина аль-Гувейли, урожай овощей и фруктов находится под угрозой. Фермеры потребовали у чиновников компенсации за ущерб, нанесенный их посевам в результате засухи.

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Решение приостановить подачу воды местные власти приняли из-за проблемы наполняемости водохранилища Силияна. Однако стремление сохранить доступный запас негативно отразилось на сельском хозяйстве.

С проблемой засухи столкнулись и в соседнем Алжире. Жители десяти штатов остались без питьевой воды. Протестные движения с требованием разрешить кризис охватили республику.