Похудевший Шура ответил на слухи об онкологическом заболевании

Москва, 24 июля. Певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, прокомментировал неподтвержденные сведения о его страшном диагнозе.

Исполнитель хита «Холодная луна» экстремально похудел, чем сильно напугал поклонников. Весной Шура признавался, что сбросил около 40 килограммов. Из-за такого преображения фанаты певца начали распространять о нем различные слухи, например, писать, что у артиста диагностировали онкологическое заболевание или другой тяжелый недуг.

Медведев ответил на подобные сообщения на своей странице в Instagram. Исполнитель опроверг информацию о болезни и отметил, что о нем пишут много неправды.

«Читаю все ваши комменты и диву даюсь, что обо мне только не придумали — рак (был давно), болею, жир отрезал», — возмутился певец.

При этом Шура добавил, что не собирается стирать подобные комментарии. По мнению артиста, в его жизни копаются те, у кого нет своей.

Исполнитель также записал небольшое видеообращение для поклонников и пожелал подписчикам доброго утра. Певец признался, что находится на отдыхе в дорогом и красивом месте, но называть локацию отказался.

Шура ранее удивил поклонников пикантным фото с актрисой Эвелиной Бледанс. Артист намекнул на роман со знаменитостью.