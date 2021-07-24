США и их союзники обвинили Китай в хакерской атаке на Microsoft

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о первых за четыре года переговорах заместителей глав МИД Японии, Южной Кореи и США; попытках стран Запада и их союзников, включая НАТО и ЕС, обвинить Китай в кибератаках;, открытии Олимпийских игр в Токио; планах Тайваня учредить представительство в Литве; проблемах Тибета и призывах отменить или перенести из Пекина зимнюю Олимпиаду 2022 года, а также о борьбе с терроризмом на Филиппинах.

Азиатско-Тихоокеанский регион

В Токио 21 июля состоялась первая за четыре года встреча заместителей глав внешнеполитических ведомства США, Японии и Южной Кореи. Стороны обсудили вопросы денуклеаризации КНДР, подчеркнув согласованность своих внешнеполитических стратегий.

«Такая тесная координация посылает очень важный сигнал Северной Корее, что мы вместе и плечом к плечу в нашем подходе», — заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман после встречи с коллегами из Японии и Южной Кореи.

Между тем единство во взглядах двух ключевых союзников Вашингтона в регионе вызывает сомнения. Накануне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин решил не присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, тем самым отменив проведение своего первого саммита с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

The United States, Japan and South Korea are sending a clear message with their coordination on policy towards #NorthKorea, U.S. @DeputySecState Wendy Sherman said Wednesday, despite some recent friction between the two Asian allies / @juminism @Reuters https://t.co/UuABhdfLf8 — CSIS Korea Chair (@CSISKoreaChair) July 21, 2021

Госдепартамент США также сообщил, что в ходе переговоров в Токио дипломаты подтвердили важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также осудили любые попытки изменить статус-кво в Восточно- и Южно-Китайском морях.

Однако Южная Корея официально не упомянула никаких обсуждений, связанных с Тайванем или действиями Пекина в регионе. Сеул по-прежнему пытается удерживать баланс интересов между своим главным военным союзником, Соединенными Штатами, и Китаем, ключевым экономическим партнером.

США, Япония и Южная Корея также договорились тесно сотрудничать с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) при реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, которую активно продвигают Вашингтон и Токио, несмотря на возражения Пекина.

На следующей неделе Венди Шерман планирует провести переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И в Тяньцзине. Поездка должна заложить основы будущих встреч на более высоком уровне между Соединенными Штатами и Китаем.

В это же время министр обороны США Ллойд Остин совершит дипломатическое турне по странам Юго-Восточной Азии, посетив Сингапур, Вьетнам и Филиппины.

US signal of its high commitment to Southeast Asia: SecDef Lloyd Austin will visit Singapore, Vietnam and the Philippines. Previous trips by SecDef Austin were to Europe, Japan, SKorea, India. https://t.co/Vhx92UNu3c

Previous trip of US SecDef to Vietnam was in Nov 2019 by Esper. — Alex Vuving (@Alex_Vuving) July 21, 2021

Китай

Соединенные Штаты 19 июля впервые публично обвинили Китай в хакерской атаке на серверы электронной почты Microsoft Exchange, обнаруженной в марте.

В тот же день с открытой критикой вредоносной кибердеятельности Пекина также выступил Европейский союз, НАТО, Япония и члены альянса по обмену разведывательной информацией «Пять глаз» — Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Норвегия вызвала китайского посла в знак протеста против «неприемлемой» кибератаки на ИТ-системы парламента страны в марте. В ответ посольство Китая в Осло заявило, что по-прежнему «ждет от норвежской стороны доказательств» какой-либо причастности Пекина к инциденту.

Norway sends China to the cleaners for hacking its Parliament; summons envoy, warns Xi https://t.co/u5WyReeOdD — Republic (@republic) July 21, 2021

Помимо инцидента с Microsoft, в июне прошлого года Австралия объявила, что страна подверглась волне кибератак со стороны «государственного субъекта», под которым подразумевался Китай.

Правительство Японии также высказывало подозрения, что за хакерскими атаками на японское космическое агентство JAXA может стоять Народно-освободительная армия Китая (НОАК).

Помимо этого, в понедельник ФБР, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, а также Агентство национальной безопасности США выпустили краткий отчет, в котором описали около 50 тактик и методов, используемых китайскими хакерами против различных объектов по всему миру.

Американское министерство юстиции также объявило, что в мае четырем гражданам Китая — трем сотрудникам Министерства государственной безопасности КНР и наемному хакеру — были предъявлены обвинения в кибератаках, направленных на десятки компаний, университетов и правительственных учреждений в Соединенных Штатах и за рубежом в период с 2011 по 2018 год.

US and Global Allies Accuse China of Massive Microsoft Exchange Attack https://t.co/Z0w0VwW0Fe pic.twitter.com/lLe0tK0h0A — Sahil Singh (@_psyfi) July 23, 2021

Скоординированная кампания против деятельности китайцев в киберпространстве знаменует собой новый этап напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

США расширяют свои попытки изолировать Китай по мере того, как КНР сокращает разрыв в технологиях, необходимых для проецирования силы и влияния через Интернет. Президент Джо Байден начал готовить почву для совместных действий в этом направлении на переговорах с союзников по НАТО и ЕС, а также на саммите G7 в июне, призвав других лидеров объединиться для противостояния китайским кибератакам.

Американцы рассчитывают, что далее последуют конкретные меры по типу санкций, введенных против китайских чиновников после того, как в марте США, Великобритания, ЕС и Канада обвинили Пекин в нарушении прав человека в отношении мусульман-уйгуров в Синьцзяне.

The US and its foreign allies accuse China of hacking Microsoft and conducting ransomware attacks in a major escalation to stave off further breacheshttps://t.co/XDL4HCJqZM — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 19, 2021

Новый глава Центральной Тибетской администрации (правительства в изгнании) Пенпа Церинг обвинил власти КНР в разрушении самобытности Тибета, призвав США и другие демократические силы объединиться для противодействия Пекину.

«Политика президента Си, направленная на консолидацию всех сил, и его отношение к уйгурскому народу или жителям Гонконга — это определенно повод для беспокойства каждого из нас. Мы должны работать с такими странами, как США, Индия, Япония, Австралия и ЕС, которые дорожат демократией и человеческими ценностями», — отметил Церинг.

Заявление прозвучало на фоне двухдневной инспекционной поездки в Тибет председателя КНР Си Цзиньпина. Это его первое посещение автономного региона в качестве главы государства.

Тибет постепенно становится еще одним камнем преткновения в американо-китайских отношениях. Наряду с проблемой уйгуров, ситуацией в Гонконге и вокруг Тайваня, критика в адрес КНР по тибетскому вопросу будет только нарастать в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в феврале в Пекине.

На этой неделе двухпартийная группа американских законодателей призвала Международный олимпийский комитет (МОК) отложить проведение зимней Олимпиады или перенести ее в другое место, если Китай не прекратит «продолжающийся геноцид уйгуров и других мусульманских меньшинств».

Sikyong Penpa Tsering holds a webinar with Rep. from the offices of Tibet. DIIR Secretaries Karma Choeying & Chemi Tseyang, CTA Spokesperson Tenzin Lekshay, DIIR Administrator Tashi Phuntsok & Tibet News Bureau Chief Namgyal Tsewang are also participating at the meeting. pic.twitter.com/C4jaHnVVV6 — Tibet.net (@NetTibet) July 20, 2021

Мьянма

В городе Мемьо (Пьин У Лвин) округа Мандалай ночью 18 июля, накануне Дня мучеников, возле ворот Технологической академии Сил обороны (DSTA) произошел взрыв. Предположительно две самодельные бомбы были брошены неизвестными мотоциклистами.

По официальным данным, в результате атаки один человек получил ранение в бедро. Тем временам в соцсетях распространилась неподтвержденная информация о гибели по меньшей мере троих сотрудников службы безопасности. Местные жители также сообщили, что после взрыва видели пожар возле одного из полицейских участков.

Волна террористических нападений, которые пришли на смену протестным акциям после февральской смены власти в Мьянме, также постепенно сходит на нет. Но часть радикально настроенных активистов по-прежнему пытается отстаивать свою политическую позицию, устраивая атаки на чиновников, военных и полицию.

PyinOoLwin, Mandalay Region: For the bomb blast at DSTA military academy on Jul18, 12 innocent residents from Anee Sakhan, Kankyikon and Yaychansu wards are unjustly framed and detained that night. #July19Coup #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/9YDMRqx9Rv — Adorarluna (@Adorarluna1) July 21, 2021

Тайвань

Тайвань впервые за 18 лет откроет новую миссию в стране Евросоюза. Де-факто посольство появится в Литве и будет называться Тайваньское представительство, вместо более привычного Тайбэйского офиса. Изменения должны подчеркнуть самостоятельную позицию острова, который Пекин считает своей мятежной провинцией.

Первая миссия Тайваня в Европе была открыта в 2003 году в Словакии. А единственным европейским государствам, с которым Тайбэй поддерживает официальные дипломатические отношения, является Ватикан.

Литва в свою очередь планирует осенью этого года открыть торговое представительство в Тайбэе для «налаживания экономико-дипломатические связи с Китайской Республикой» в соответствии с целями правительства по диверсификации экспортных рынков и поиску новых партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

We're proud to announce the planned establishment of The Taiwanese Representative Office in #Lithuania????????. The facility represents real progress in the bilateral relationship & success of efforts to deepen & expand #Taiwan's???????? ties with countries in the #EU???????? & throughout #Europe. pic.twitter.com/Jg0u1qqNEi — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ???????? (@MOFA_Taiwan) July 20, 2021

В мае Вильнюс также объявил о выходе из инициативы сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы «17+1», назвав ее «вызывающей разногласия».

Действия ряда европейских стран в отношении Тайваня следуют в логике американцев, которые за последний год значительно увеличили контакты с Тайбэем. Все это сильно нервирует Пекин, который оставляет за собой право прибегнуть к силовому решению тайваньского вопроса в случае необходимости.

Китай предупредил Литву, чтобы она «не посылала неверные сигналы силам независимости Тайваня» в то время, как Соединенные Штаты «решительно» поддержали спорную инициативу.

Филиппины

На Филиппинах правительственные войска ликвидировали боевика террористической группировки «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо» (BIFF) , аффилированной с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Еще двух радикалов удалось взять живыми, но в результате перестрелки один солдат филиппинской армии получил ранение.

Спецоперация прошла 17 июля в районе города Шариф Сайдона Мустафа в южной провинции Магинданао. Все боевики принадлежали к фракции, которую возглавляет командир Хасан. Убитый террорист по кличке Тонг был специалистом по изготовлению самодельных взрывных устройств и, предположительно, нес ответственность за нападения на военные конвои и посты.

Правительственные силы Филиппин с января текущего года захватили или ликвидировали около 150 боевиков, из которых 131 принадлежал к группировке «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо».

.@TeamAFP killed a suspected member of the Islamic State-aligned BIFF group-Hassan faction and captured two others during an operation in southern Maguindanao province at the weekend. https://t.co/R4ETf0wSgI — Zam Yusa -- Masking Up to Protect You (@ZamYusa) July 20, 2021

Япония

Зимние Олимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 23 июля. Церемония открытия прошла без обычных зрителей и включала минуту молчания в память о миллионах погибших от пандемии COVID-19.

Из-за антикоронавирусных мер на 68-тысячный Национальный стадион было допущено всего 950 человек, включая высокопоставленных лиц, спортивных чиновников и представителей СМИ. В это же время под стенами комплекса прошла акция протеста, на которой митингующие требовали отменить международное мероприятие, а деньги отдать на борьбу с пандемией.

За последние дни на Олимпиаде в Токио выявили 110 заражений COVID-19, в том числе 56 японцев и 54 иностранца, включая 13 спортсменов.

#Tokyo2020 Naomi Osaka lights Olympic cauldron as Tokyo Games open pic.twitter.com/j2kpIobCNT — AFP Photo (@AFPphoto) July 23, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.