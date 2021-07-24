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Россиянам объяснили, почему COVID-19 стал чаще проявляться через расстройства ЖКТ

  /   Обновлено: 24 июля 2021 19:49
Общество
Россиянам объяснили, почему COVID-19 стал чаще проявляться через расстройства ЖКТ
pixabay.com  /  HansMartinPaul

Москва, 24 июля. Связь между коронавирусом и расстройствами в работе желудочно-кишечного тракта объяснил президент Научного общества гастроэнтерологов России Леонид Лабезник.

Вирус попадает в организм не только через органы дыхания, но также через кишечник, печень и желудок. Именно поэтому заболевание чаще начинается с расстройств ЖКТ. К тому же, при COVID-19 РНК вируса определяется в содержимом кишечника, рассказал Лабезник в комментарии «Аргументы и факты».

Негативное влияние на кишечник также оказывают лекарственные препараты, которые назначаются для лечения инфекции. Коронавирус может передаваться фекально-оральным путем, попадая в организм с зараженных поверхностей. Поэтому помимо маски рекомендуется носить перчатки.

Во время пандемии коронавируса гражданам следует включить в рацион питания больше белковой пищи, которая является строительным материалом антител, заявила диетолог Марина Макиша.

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кишечник гастроэнтеролог коронавирус
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