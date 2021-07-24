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«Газпром»: Украине не предлагалось покупать российский газ

  /   Обновлено: 24 июля 2021 19:59
Экономика
«Газпром»: Украине не предлагалось покупать российский газ
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 24 июля. Холдинг «Газпром» не предлагал Киеву покупать газ, сообщается в субботу в комментарии компании в связи с заявлением председателя правления «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко.

В компании заявили, что ознакомились с заявлением Витренко. Комментарий председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера об объемах транзита топлива через украинскую территорию адресован не Киеву. Он адресован российским партнерам из ЕС, в первую очередь — немецким.

«Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ», — подчеркивается в сообщении холдинга.

Председатель правления НАК «Нафтогаз» ранее рассказал о несоответствии предложения об увеличении закупок газа из РФ интересам Киева.

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