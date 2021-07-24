Египет продлил на три месяца режим чрезвычайного положения на Синае

Каир, 24 июля. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси издал указ о продлении общенационального чрезвычайного положения на три месяца начиная с сегодняшнего дня. Об этом сообщает официальная государственная газета.

Палата представителей республики большинством в 2/3 голосов одобрила пролонгацию ЧП, которое действует в стране с 2017 года. Согласно документу, ограничительные меры охватывают территорию от восточной части Северного Синая до международной границы Таль-Рафах и от горы Халяль до Оуги.

Премьер-министр Мустафа Мадбули также возобновил ночной комендантский час в определенных частях региона. Он действует с 19:00 до 06:00 (по местному времени), за исключением города Эль-Ариш и на Международной дороге, где он работает с 01:00 до 05:00.

Ограничительные меры введены в стране из-за угрозы со стороны террористов и криминальных банд. Правительство Египта разместило на Синае вооруженные подразделения для ликвидации преступных элементов, однако борьба продолжается по сей день.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в корне проблемы сохранения радикальных исламистов и возможных последствиях для республики.