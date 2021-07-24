В Верховной раде предложили лишать гражданства Украины людей с российским паспортом

Киев, 24 июля. Украинцев, которые имеют российский паспорт, могут лишить гражданства Украины. С соответствующим предложением выступили депутаты Верховной рады.

Украинские парламентарии считают, что жители страны не должны иметь гражданство России. Законопроект о лишении украинцев гражданства за получение российского паспорта передан на рассмотрение руководству Верховной рады.

Ранее сообщалось, что Украина освободила жителей Донбасса от штрафов за нарушение правил въезда и выезда. Распоряжение действует только на время карантина.