Ростех согласовал с поставщиками техзадание по разработке морского вертолета «Минога»

Москва, 24 июля. Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) согласовал технические задания с поставщиками комплектующих для перспективного морского вертолета «Минога».

Новостями о ходе разработки «Миноги» поделился с ТАСС директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, который встретился с журналистами на полях авиасалона МАКС-2021.

«В прошлом году мы получили авансы и довели их до поставщиков. Все технические задания с каждым из поставщиков также согласованы», — заявил Богинский.

Холдинг подписал контракт с Минобороны о начале разработки палубного вертолета «Минога» на форуме «Армия-2020». Ожидается, что он заменит в войсках Ка-27 и сможет выполнять задачи по поиску и ликвидации подлодок. При этом вертолет должен строго соответствовать корабельным стандартам и иметь модули для установки и несения вооружений.

Холдинг также сообщил, что разработал беспилотный вертолет типа VRT300, он пройдет сертификацию в 2022 году, заявка на его сертификацию уже была подана на рассмотрение Росавиации.