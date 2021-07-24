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Хирурги из Кемерово провели операцию по удалению аппендицита беременной пациентке

  /   Обновлено: 24 июля 2021 19:39
Общество
Хирурги из Кемерово провели операцию по удалению аппендицита беременной пациентке
pixabay.com

Кемерово, 24 июля. Срочную операцию женщине на 27 неделе беременности сделали кузбасские хирурги. Пациентка обратилась к медикам родового отделения с сильной болью.

Проведенное обследование показало, что у женщины острый аппендицит. Таким образом врачи из кемеровской областной больницы отказались от версии, что у пациентки начались преждевременные роды.

«Будущую маму срочно перевели в отделение общей хирургии и в тот же день провели аппендэктомию», — рассказали представители больницы в социальной сети Instagram.

Сейчас пациентке уже лучше и ее готовят к выписке. Специалисты заверили, что никакой угрозы беременности нет. Говоря о проведенной операции медики также подчеркнули важность возможности привлечения специалистов из разных сфер для работы в перинатальный центр.

Не так давно свое мастерство продемонстрировали и хирурги из Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в подмосковном Красногорске. Они провели уникальную операцию на сердце полицейскому из Ростова-на-Дону.

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