Матвиенко провела переговоры с главой Сената Узбекистана

Москва, 24 июля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонные переговоры с председателем Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

По информации пресс-службы Совфеда, стороны обсудили вопросы сотрудничества как на двухсторонней, так и на многосторонней основе на площадке МПА СНГ. Валентина Матвиенко положительно оценила совместную деятельность парламентариев России и Узбекистана, отметив эту работу в качестве важной составляющей межгосударственных отношений.

Спикеры уверены, что диалог на уровне парламентариев будет продолжать укрепляться и способствовать реализации взаимовыгодных проектов.

Президент России Владимир Путин ранее поздравил своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения. Лидеры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.