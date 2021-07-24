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Матвиенко провела переговоры с главой Сената Узбекистана
Политика
Матвиенко провела переговоры с главой Сената Узбекистана
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 24 июля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела телефонные переговоры с председателем Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

По информации пресс-службы Совфеда, стороны обсудили вопросы сотрудничества как на двухсторонней, так и на многосторонней основе на площадке МПА СНГ. Валентина Матвиенко положительно оценила совместную деятельность парламентариев России и Узбекистана, отметив эту работу в качестве важной составляющей межгосударственных отношений.

Спикеры уверены, что диалог на уровне парламентариев будет продолжать укрепляться и способствовать реализации взаимовыгодных проектов.

Президент России Владимир Путин ранее поздравил своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения. Лидеры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

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Все новости / Политика / Матвиенко провела переговоры с главой Сената Узбекистана
узбекистан матвиенко совфед
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