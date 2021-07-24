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Гол Ерохина помог «Зениту» выиграть «Химки» в первом туре РПЛ

  /   Обновлено: 24 июля 2021 19:44
Спорт
Гол Ерохина помог «Зениту» выиграть «Химки» в первом туре РПЛ
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Химки, 24 июля. Петербургский «Зенит» начал новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) с победы над подмосковными «Химками». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу действующих чемпионов страны.

Подопечные Сергея Семака неплохо начали стартовые 45 минут, много владея мячом на половине поля подмосковной команды. Первый опасный момент во встрече был у полузащитника «Зенита» Андрея Мостового. Игрок сборной России вышел один на один с вратарем «Химок» Ильей Лантратовым, но голкипер смог перевести мяч на угловой. Счет в игре открыли хозяева. Шведский полузащитник Филип Дагерстоль выполнил подачу с правого фланга, Кухарчук пробил, Кержаков справился с первым ударом, но на добивании помочь своей команде голкипер сине-бело-голубых уже не смог — 1:0. «Зениту» удалось быстро сравнять счет. Кузяев пробил из штрафной и попал в штангу ворот Лантратова. На добивании был точен иранский форвард петербуржцев Сердар Азмун — 1:1.

«Зенит» продолжал доминировать на поле «Арены Химок» и во втором тайме. Однако именно хозяева смогли выйти вперед. Глушаков пробил метров с 23-25, и мяч прошел рядом с девяткой ворот Михаила Кержакова. Наставник сине-бело-голубых принял решение поменять форварда Артема Дзюбу на Александра Ерохина, и это дало результат. Полузащитник забил мяч после подачи с левого края в исполнении Ярослава Ракицкого — 2:1. Вскоре еще один игрок, который вышел на замену по ходу матча, отметился голом. Алексей Сутормин заработал пенальти и сам же его реализовал — 3:1.

Петербуржцы, таким образом, набирают первые три очка и выходят на первое место в общей таблице РПЛ. Следующий матч «Зенит» проведет на выезде против «Ростова», который возглавляет новоиспеченный тренер сборной России Валерий Карпин. «Химки» отправятся в гости к «Краснодару».

Ранее защитник леверкузенского «Байера» Тин Едвай перешел в «Локомотив». Контракт с левым защитником национальной сборной Хорватии подписан до 30 июня 2024 года. Едвай будет выступать за «Локомотив» под 16-м номером.

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Все новости / Спорт / Гол Ерохина помог «Зениту» выиграть «Химки» в первом туре РПЛ
Зенит ерохин азмун сутормин
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