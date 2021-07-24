Рост зарплат IT-специалистов в России шел наравне с инфляцией

Москва, 24 июля. За полгода зарплата работников в сфере IT поднялась в среднем на 6,2%, что эквивалентно темпам инфляции в пересчете на год.

Одной из причин восходящей динамики оказалось увеличение зарплат в регионах, из-за чего участилась агрессивная перекупка сотрудников. Новый работодатель предлагает прибавку в 30–50%. Такое повышение стоимости труда может существенно отразиться на стоимости цифровых продуктов, цитирует «Коммерсантъ» Екатерину Селезневу, руководителя направления IT & Data в Benchmark Executive.

«Раньше разрыв в зарплате составлял 5–10%, сейчас мы наблюдаем рост до 30–40% и даже до 50%», — прокомментировала она ситуацию с перекупками.

Дополнительным глобальным стимулом стала пандемия, которая сформировала у компаний необходимость в организации удаленной работы и налаживании новых производственных цепочек. Это также повысило востребованность IT-специалистов.

Недавний анализ вакансий для петербургских пенсионеров и предпенсионеров, показал, что на самый высокий доход может рассчитывать опытный психиатр-нарколог. Ему предлагают 250 тысяч рублей в месяц, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».