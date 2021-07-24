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Бездетная Дженнифер Энистон впервые стала бабушкой в 52 года
Шоу-бизнес
Бездетная Дженнифер Энистон впервые стала бабушкой в 52 года
wikipedia.org  /  Angela George / CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 24 июля. Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон стала бабушкой неожиданно для ее поклонников. В семье актрисы произошло пополнение.

Знаменитость была замужем дважды, но так и осталась бездетной. Несмотря на это, Энистон удалось стать двоюродной бабушкой в 52 года — племянница актрисы Эйлиш Мелик родила сына.

О появлении ребенка на свет родственница звезды сообщила на своей странице в Instagram. Мелик опубликовала совместное фото с малышом, на котором она с умилением и улыбкой смотрит на новорожденного мальчика.

Поклонники Энистон поздравили ее племянницу в комментариях. Пользователи соцсети пришли в восторг от кадра с малышом и назвали ребенка прелестным.

СМИ писали, что актриса пережила выкидыш, когда была замужем за актером Брэдом Питтом. Видимо, это стало для знаменитости настоящим потрясением. Однако со временем Энистон, похоже, смирилась с отсутствием детей. Звезда кино говорила в интервью, что воспитывает собак, и ей этого хватает.

Актриса признавалась, что члены семьи надоедают ей вопросами о замужестве и ребенке. Несмотря на отсутствие детей, Энистон считает себя счастливым и удачливым человеком, поскольку у нее есть любимая работа, приносящая радость.

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