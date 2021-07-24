Силы обороны Тыграя захватили город Кобо на севере Эфиопии

Аддис-Абеба, 24 июля. Силы обороны Тыграя (TDF) заняли город Кобо, который находится в провинции Амахара на севере Эфиопии.

????MAP UPDATE????

The #TDF control the town of #Kobo since yesterday after much fighting in the areas. Claims that the TDF have marched further south are not confirmed and we are trying to confirm. Battles are very tough here, with losses on both sides. pic.twitter.com/VCDHuDYLEa — Ethiopia Map (@MapEthiopia) July 23, 2021

Войска TDF постепенно продвигаются на юг, их цель заключается в возвращении региона к довоенным границам.

Массовое наступление происходит в рамках операции «Мать Тыграя». Ранее сообщалось, что Силы обороны Тыграя захватили несколько населенных пунктов на северо-востоке страны.

Армия сепаратистов вошла в такие города, как Корэм, Аламата и Май Цэбри, что является серьезным сигналом для национальных войск Эфиопии.

Активность TDF вынудила официальное правительство пойти навстречу временной администрации Тыграя и в одностороннем порядке прекратить огонь.

Война в Эфиопии стала причиной мощного гуманитарного кризиса, жителям республики нечего есть, также отсутствует какая-либо надежда на получение медикаментов.

Недавно Всемирная продовольственная программа (WFP) даже направила самолет с помощью для населения Тыграя.