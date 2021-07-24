Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 20:21
20:21
Армия
Специалисты ВВС США назвали сроки создания технологии «силового поля»
20:19
Общество
Водное такси запустят к осени на Куршской косе в Калининградской области
20:13
Общество
«Право взрослости» поможет ребенку уберечься от пагубных привычек
20:13
Весь мир
США и их союзники обвинили Китай в хакерской атаке на Microsoft
20:11
Происшествия
Московский суд арестовал двух подозреваемых в изнасиловании пенсионерки
20:09
Весь мир
Президент Египта поздравил граждан с годовщиной революции
20:07
Общество
Врачи сообщили о заразности гамма-мутации коронавируса среди привитых
20:07
Происшествия
Спасатели обнаружили тела трех пропавших без вести пассажиров авто в Сочи
20:07
Спорт
Пловец Ступин заявил, что в Олимпийской деревне можно случайно поправиться
20:06
Весь мир
Фермеры Туниса вышли на митинг против отключения воды
Все новости

Силы обороны Тыграя захватили город Кобо на севере Эфиопии
Весь мир
Силы обороны Тыграя захватили город Кобо на севере Эфиопии
Global Look Press  /  © Tobias Hase / dpa

Аддис-Абеба, 24 июля. Силы обороны Тыграя (TDF) заняли город Кобо, который находится в провинции Амахара на севере Эфиопии.

Войска TDF постепенно продвигаются на юг, их цель заключается в возвращении региона к довоенным границам.

Массовое наступление происходит в рамках операции «Мать Тыграя». Ранее сообщалось, что Силы обороны Тыграя захватили несколько населенных пунктов на северо-востоке страны.

Армия сепаратистов вошла в такие города, как Корэм, Аламата и Май Цэбри, что является серьезным сигналом для национальных войск Эфиопии.

Активность TDF вынудила официальное правительство пойти навстречу временной администрации Тыграя и в одностороннем порядке прекратить огонь.

Война в Эфиопии стала причиной мощного гуманитарного кризиса, жителям республики нечего есть, также отсутствует какая-либо надежда на получение медикаментов.

Недавно Всемирная продовольственная программа (WFP) даже направила самолет с помощью для населения Тыграя.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Силы обороны Тыграя захватили город Кобо на севере Эфиопии
эфиопия тыграй
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru