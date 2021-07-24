Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 20:21
20:19
Общество
Водное такси запустят к осени на Куршской косе в Калининградской области
20:13
Общество
«Право взрослости» поможет ребенку уберечься от пагубных привычек
20:13
Весь мир
США и их союзники обвинили Китай в хакерской атаке на Microsoft
20:11
Происшествия
Московский суд арестовал двух подозреваемых в изнасиловании пенсионерки
20:09
Весь мир
Президент Египта поздравил граждан с годовщиной революции
20:07
Общество
Врачи сообщили о заразности гамма-мутации коронавируса среди привитых
20:07
Происшествия
Спасатели обнаружили тела трех пропавших без вести пассажиров авто в Сочи
20:07
Спорт
Пловец Ступин заявил, что в Олимпийской деревне можно случайно поправиться
20:06
Весь мир
Фермеры Туниса вышли на митинг против отключения воды
20:06
Экономика
Злоумышленники начали маскировать вирусы под Windows 11
Все новости

Юлия Паршута озадачила фанатов намеком на беременность
Шоу-бизнес
Юлия Паршута озадачила фанатов намеком на беременность
instagram.com  /  @parshoota

Москва, 24 июля. Популярная певица Юлия Паршута сделала неожиданное заявление, поставив в тупик поклонников. Звезда намекнула на свое интересное положение.

Знаменитость опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором рассуждала о возрасте и лостижениях. Она привела в пример известных личностей, которые добились успеха уже в зрелом возрасте. Знаменитость убеждена, что никогда не поздно начать заниматься чем-то новым для себя. В комментариях неожиданно появилась запись, которая наделала много шума.

«У меня девять месяцев, чтобы прославиться в музыке», — написал Юлия Паршута.

Интересно, что через некоторое время в тексте произошли серьезные изменения. Знаменитость привела высказывание индийского философа Ошо.

Юлия Паршута озадачила подписчиков, которые задались вопросом, могла ли артистка передумать на счет карьеры или ребенка. Известно, что Паршута долгое время скрывала свои отношения с бизнесменом по имени Александр, за которого вышла замуж. Подробностями личной жизни она не делится.

Юлия Паршута активно занимается своей творческой карьерой. В этом году она участвовала в самом засекреченном шоу на отечественном телевидении — «Маске». Звезды выступала в образе Змеи и дошла до финала. Многие были поражены данными звезды, которая исполняла различные по сложности композиции.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Паршута озадачила фанатов намеком на беременность
беременность соцсети паршута
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru