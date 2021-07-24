Юлия Паршута озадачила фанатов намеком на беременность

Москва, 24 июля. Популярная певица Юлия Паршута сделала неожиданное заявление, поставив в тупик поклонников. Звезда намекнула на свое интересное положение.

Знаменитость опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором рассуждала о возрасте и лостижениях. Она привела в пример известных личностей, которые добились успеха уже в зрелом возрасте. Знаменитость убеждена, что никогда не поздно начать заниматься чем-то новым для себя. В комментариях неожиданно появилась запись, которая наделала много шума.

«У меня девять месяцев, чтобы прославиться в музыке», — написал Юлия Паршута.

Интересно, что через некоторое время в тексте произошли серьезные изменения. Знаменитость привела высказывание индийского философа Ошо.

Юлия Паршута озадачила подписчиков, которые задались вопросом, могла ли артистка передумать на счет карьеры или ребенка. Известно, что Паршута долгое время скрывала свои отношения с бизнесменом по имени Александр, за которого вышла замуж. Подробностями личной жизни она не делится.

Юлия Паршута активно занимается своей творческой карьерой. В этом году она участвовала в самом засекреченном шоу на отечественном телевидении — «Маске». Звезды выступала в образе Змеи и дошла до финала. Многие были поражены данными звезды, которая исполняла различные по сложности композиции.