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Власти ЦАР инициировали расследование атаки боевиков на мирных жителей в префектуре Уам
Весь мир
Власти ЦАР инициировали расследование атаки боевиков на мирных жителей в префектуре Уам
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 24 июля. Власти Центральноафриканской Республики объявили о начале расследования нападения радикалов на мирных жителей из коммуны Куки.

Ранее сообщалось о том, что боевики из разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) атаковали поселение в префектуре Уам, в 12 километрах от города Босангоа. Бандформирования убили по меньшей мере десять человек. Тогда министр связи и пресс-секретарь правительства Серж-Гислен Джори прокомментировал этот инцидент и выразил соболезнования семьям погибших.

«Правительство заверяет национальное и международное сообщество в том, что инициирует судебное расследование. Его целью станет выявление лиц, совершивших эти ужасные преступления, их сообщников и привлечение виновных к ответственности. Власти заявляют о твердой решимости вести борьбу с безнаказанностью и нарушениями прав человека», — заявил он.

Затем выяснилось, что боевики попытались подкупить местных жителей, чтобы те оклеветали и обвинили в смерти людей российских инструкторов, которые обучают бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA). Однако центральноафриканцы отказались выступать против россиян, потому что они знают, кто является истинным виновником этого происшествия.

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