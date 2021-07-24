Ученые по окаменевшим фекалиям установили диету древних собак на территории России

Смоленск, 24 июля. Российские археологи по окаменевшим экскрементам установили, чем питались собаки в каменном веке на территории современной Смоленской области.

Подробности собачьей диеты ученым помогли узнать паразиты в фекалиях. С их помощью установлено, что собаки неандертальцев питались рыбой и объедками с хозяйского стола. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.

«Остатки пищи могут рассказать не просто о диете конкретного существа, но и о составе флоры и фауны региона, о занятиях местного населения, климате и многом другом. Также в продуктах жизнедеятельности можно найти желудочно-кишечных паразитов, которые служат дополнительным источником важных сведений о прошлом», — сообщила один из авторов проекта Екатерина Долбунова.

Археологи изучили находки с раскопки стоянки людей времен неолита, месторасположение — берег реки Сертей в Смоленской области. Ученые выяснили, чем питались люди и животные в этом поселении, изучая следы ДНК, химический состав костей и зубов. Также были обнаружены десятки окаменевших фекалий собак и людей. По паразитам в них было установлено, что именно ели древние собаки.

В Приуралье обнаружены нетронутые средневековые захоронения. Ученые обнаружили шесть взрослых и детских могил, возраст которых датируется VI-VII веками нашей эры.