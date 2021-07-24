Хуснуллин объявил об упрощении процедуры ввоза трудовых мигрантов в Россию

Москва, 24 июля. Правительство России планирует упростить механизм ввоза трудовых мигрантов на стройки в ближайший месяц, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам политика, российское правительство уже начало рассматривать упрощенный вариант завоза мигрантов, которые будут трудиться в строительной сфере. Плюс ко всему разрабатывается механизм по их вакцинации от коронавируса, добавил вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о намерении России массово прививать мигрантов от коронавируса. Об этом глава государства сообщил во время саммита АТЭС.