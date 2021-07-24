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Военнослужащие НМ ДНР открыли ответный огонь на обстрелы со стороны ВСУ
Армия
Военнослужащие НМ ДНР открыли ответный огонь на обстрелы со стороны ВСУ
ИА «Народные новости».  /  Георгий Медведев

Донецк, 24 июля. Подразделения Народной милиции ДНР подавили огневые позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины, с которых велись обстрелы населенных пунктов республики.

Такое заявление сделали в Управлении НМ ДНР после того, как в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстрелах поселков на юге республики и на окраине города Горловка.

В Народной милиции подчеркнули, что военнослужащие армии республики действовали в рамках Минских соглашений и открыли ответный огонь с целью защиты мирного населения.

Сегодня также стало известно, что под Луганском упал украинский беспилотный летательный аппарат. Дрон нашли в Славяносербском районе неподалеку от поселка Металлист. Размах крыла у беспилотника, на котором был замечен украинский флаг, достигал двух метров.

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