База отдыха в Приморье пострадала от крупного пожара

Владивосток, 24 июля. Мощное возгорание началось на базе отдыха в Приморье. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

В социальные сети выложили видео с места пожара. На кадрах видно, что пламя достигло высоты трехэтажного дома. Крышу здания заволокло дымом.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. В ходе проверки спасатели установили, что огнем охвачены кровля и одна из комнат дома.

Пожар был ликвидирован примерно через час. В данный момент пожарные делают проливку. Пострадавших нет.

Один человек пострадал при пожаре жилого дома в частном секторе Ленинского района Новосибирска.