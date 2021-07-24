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База отдыха в Приморье пострадала от крупного пожара
Происшествия
База отдыха в Приморье пострадала от крупного пожара
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Владивосток, 24 июля. Мощное возгорание началось на базе отдыха в Приморье. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

В социальные сети выложили видео с места пожара. На кадрах видно, что пламя достигло высоты трехэтажного дома. Крышу здания заволокло дымом.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. В ходе проверки спасатели установили, что огнем охвачены кровля и одна из комнат дома.

Пожар был ликвидирован примерно через час. В данный момент пожарные делают проливку. Пострадавших нет.

Один человек пострадал при пожаре жилого дома в частном секторе Ленинского района Новосибирска.

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