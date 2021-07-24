Обломки пропавшего год назад Ан-2 обнаружили в Бурятии

Улан-Удэ, 24 июля. Обломки, которые могут принадлежать самолету Ан-2, пропавшему год назад, обнаружили в Бурятии, сообщили экстренные службы республики.

Фрагменты воздушного судна и человеческие останки найдены на северном склоне перевала Байконур Окинского района, расположенном в 27 км от населенного пункта Кырен Тункинского района.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» из Иркутска со спасателями на борту отправят на место происшествия 25 июля. Спасатели 6 июля возобновили поиски пропавшего в 2020 году в Бурятии самолета Ан-2. Воздушное судно искали до сентября, пока не выпал снег. Спасатели изучили примерно 30 тысяч квадратных метров и совершили 129 вылетов.