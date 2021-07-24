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«Работал над проектом всю жизнь»: как краснодеревщик из ЦАР обрел мировую известность
Весь мир
«Работал над проектом всю жизнь»: как краснодеревщик из ЦАР обрел мировую известность
pxhere.com  / 

Банги, 24 июля. Краснодеревщик Жан Элои Сидики воспитывает шестерых детей и занимается любимым делом, которое принесло ему мировую известность.

Все началось с того, что скульптор из ЦАР открыл небольшую мастерскую на окраине столицы и нанял десять человек для работы над его проектами.

«Я заинтересовался этим еще в детстве. Затем я прошел обучение по специальности краснодеревщика и приступил к работе. Впоследствии открыл мастерскую и теперь тружусь там с моими коллегами и друзьями», — объяснил Сидики.

Он добавил, что уже 22 года работает в области изготовления поделок из древесины, которые сейчас продаются во многих государствах Африки. Однако даже известный краснодеревщик сталкивается с определенными проблемами.

В частности, Сидики пожаловался, что зачастую качество сырья оставляет желать лучшего. Дело в том, что многие производители не уделяют должного внимания его хранению и обработке.

Недавно министр туризма республики Винсент Мария Лионель Дженнифер Сараива-Янзер пообещала заняться популяризацией местных достопримечательностей, чтобы стимулировать развитие внутренних путешествий по стране.

«Наш флагманский проект — повышение популярности достопримечательностей рядом с Банги, чтобы туризм потреблялся на местном уровне. Мы должны проводить там время вместе с нашими детьми. У нас также есть работа по повышению осведомленности жителей Центральноафриканской Республики о возможностях путешествий внутри страны», — заявила она.

В Центральноафриканскую Республику возвращается мирная жизнь после того, как обученные бойцы Вооруженных сил ЦАР (FACA) уничтожили большинство боевиков «Коалиции патриотов за перемены».

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