Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 20:20
20:19
Общество
Водное такси запустят к осени на Куршской косе в Калининградской области
20:13
Общество
«Право взрослости» поможет ребенку уберечься от пагубных привычек
20:13
Весь мир
США и их союзники обвинили Китай в хакерской атаке на Microsoft
20:11
Происшествия
Московский суд арестовал двух подозреваемых в изнасиловании пенсионерки
20:09
Весь мир
Президент Египта поздравил граждан с годовщиной революции
20:07
Общество
Врачи сообщили о заразности гамма-мутации коронавируса среди привитых
20:07
Происшествия
Спасатели обнаружили тела трех пропавших без вести пассажиров авто в Сочи
20:07
Спорт
Пловец Ступин заявил, что в Олимпийской деревне можно случайно поправиться
20:06
Весь мир
Фермеры Туниса вышли на митинг против отключения воды
20:06
Экономика
Злоумышленники начали маскировать вирусы под Windows 11
Все новости

Депутат Сергей Вострецов встретился с активистами «Соцпроф» в Хабаровском крае
Общество
Депутат Сергей Вострецов встретился с активистами «Соцпроф» в Хабаровском крае
facebook.com  /  Сергей Вострецов

Председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф», депутат Госдумы Сергей Вострецов в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку встретился с активистами организации в Хабаровском крае.

По словам депутата, несмотря на недавние протесты, сегодня в регионе все спокойно. Изучив вопрос на месте, он высказал мнение, что это были акции не столько в поддержку члена ЛДПР, экс-губернатора Сергея Фургала, сколько имели под собой экономическую подоплеку. Многие вопросы не решались годами, а здесь еще сыграл и фактор продуманной пиар-кампании.

ЛДПР, начиная с их лидера и заканчивая всей структурой, — огромная пиар-корпорация, считает Вострецов. Это лучшие шоумены страны, а имея бюджетную подпитку и грамотно мобилизуя свою команду, можно горы свернуть, уверен депутат.

Кроме того, Сергей Вострецов выразил сожаление, что на таких акциях звучат лозунги «Свободу Фургалу», а не «Достойные зарплаты учителям и врачам!», не «Безопасный труд для докеров и шахтеров!». Впрочем, сегодня многие уже поняли, что стали невольными участниками чужого спектакля, отмечает депутат.

Властям же нужно делать выводы: люди хотят справедливости и знать правду. Если необходимо принимать жесткие меры, нужна хорошая информационная подготовка.

«Надо понимать — пятая колонна не дремлет.  Впереди — важнейшие выборы в стране. Выбираем высшую законодательную власть. Трудно отделить зерна от плевел, но, если мы хотим жить в цивилизованной стране, нужно учиться ходить на выборы, а не только на акции протеста», — сказал Сергей Вострецов активистам профсоюзов.

Депутат Сергей Вострецов встретился с активистами «СОЦПРОФ» в Хабаровском крае
ФБА «Экономика сегодня»  / Степан Яцко

Также он попросил руководителей первичных профсоюзных организаций воздержаться от политизации трудовых отношений. Он отметил, что после выборов можно будет снова применять все инструменты для защиты интересов работников, а на время предвыборной кампании следует отказаться от коллективных действий.

«Сегодня не то время. Враги государства спят и видят повторения у нас белорусского сценария. Не дождутся, как говорит наш уважаемый президент», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Ранее Сергей Вострецов поддержал включение в бюджет на 2022 год индексацию пенсий для работающих пенсионеров и рассказал, какие политические партии этому поспособствовали.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Депутат Сергей Вострецов встретился с активистами «Соцпроф» в Хабаровском крае
хабаровск вострецов фургал
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru