Депутат Сергей Вострецов встретился с активистами «Соцпроф» в Хабаровском крае

Председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф», депутат Госдумы Сергей Вострецов в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку встретился с активистами организации в Хабаровском крае.
По словам депутата, несмотря на недавние протесты, сегодня в регионе все спокойно. Изучив вопрос на месте, он высказал мнение, что это были акции не столько в поддержку члена ЛДПР, экс-губернатора Сергея Фургала, сколько имели под собой экономическую подоплеку. Многие вопросы не решались годами, а здесь еще сыграл и фактор продуманной пиар-кампании.
ЛДПР, начиная с их лидера и заканчивая всей структурой, — огромная пиар-корпорация, считает Вострецов. Это лучшие шоумены страны, а имея бюджетную подпитку и грамотно мобилизуя свою команду, можно горы свернуть, уверен депутат.
Кроме того, Сергей Вострецов выразил сожаление, что на таких акциях звучат лозунги «Свободу Фургалу», а не «Достойные зарплаты учителям и врачам!», не «Безопасный труд для докеров и шахтеров!». Впрочем, сегодня многие уже поняли, что стали невольными участниками чужого спектакля, отмечает депутат.
Властям же нужно делать выводы: люди хотят справедливости и знать правду. Если необходимо принимать жесткие меры, нужна хорошая информационная подготовка.
«Надо понимать — пятая колонна не дремлет. Впереди — важнейшие выборы в стране. Выбираем высшую законодательную власть. Трудно отделить зерна от плевел, но, если мы хотим жить в цивилизованной стране, нужно учиться ходить на выборы, а не только на акции протеста», — сказал Сергей Вострецов активистам профсоюзов.
Также он попросил руководителей первичных профсоюзных организаций воздержаться от политизации трудовых отношений. Он отметил, что после выборов можно будет снова применять все инструменты для защиты интересов работников, а на время предвыборной кампании следует отказаться от коллективных действий.
«Сегодня не то время. Враги государства спят и видят повторения у нас белорусского сценария. Не дождутся, как говорит наш уважаемый президент», — подчеркнул Сергей Вострецов.
Ранее Сергей Вострецов поддержал включение в бюджет на 2022 год индексацию пенсий для работающих пенсионеров и рассказал, какие политические партии этому поспособствовали.