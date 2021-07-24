Депутат Сергей Вострецов встретился с активистами «Соцпроф» в Хабаровском крае

Председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф», депутат Госдумы Сергей Вострецов в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку встретился с активистами организации в Хабаровском крае.

По словам депутата, несмотря на недавние протесты, сегодня в регионе все спокойно. Изучив вопрос на месте, он высказал мнение, что это были акции не столько в поддержку члена ЛДПР, экс-губернатора Сергея Фургала, сколько имели под собой экономическую подоплеку. Многие вопросы не решались годами, а здесь еще сыграл и фактор продуманной пиар-кампании.

ЛДПР, начиная с их лидера и заканчивая всей структурой, — огромная пиар-корпорация, считает Вострецов. Это лучшие шоумены страны, а имея бюджетную подпитку и грамотно мобилизуя свою команду, можно горы свернуть, уверен депутат.

Кроме того, Сергей Вострецов выразил сожаление, что на таких акциях звучат лозунги «Свободу Фургалу», а не «Достойные зарплаты учителям и врачам!», не «Безопасный труд для докеров и шахтеров!». Впрочем, сегодня многие уже поняли, что стали невольными участниками чужого спектакля, отмечает депутат.

Властям же нужно делать выводы: люди хотят справедливости и знать правду. Если необходимо принимать жесткие меры, нужна хорошая информационная подготовка.

«Надо понимать — пятая колонна не дремлет. Впереди — важнейшие выборы в стране. Выбираем высшую законодательную власть. Трудно отделить зерна от плевел, но, если мы хотим жить в цивилизованной стране, нужно учиться ходить на выборы, а не только на акции протеста», — сказал Сергей Вострецов активистам профсоюзов.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Также он попросил руководителей первичных профсоюзных организаций воздержаться от политизации трудовых отношений. Он отметил, что после выборов можно будет снова применять все инструменты для защиты интересов работников, а на время предвыборной кампании следует отказаться от коллективных действий.

«Сегодня не то время. Враги государства спят и видят повторения у нас белорусского сценария. Не дождутся, как говорит наш уважаемый президент», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Ранее Сергей Вострецов поддержал включение в бюджет на 2022 год индексацию пенсий для работающих пенсионеров и рассказал, какие политические партии этому поспособствовали.