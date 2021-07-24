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Первые отзывы о комедии «Главный герой» появились в Сети
Общество
Первые отзывы о комедии «Главный герой» появились в Сети
Кадр из фильма «Главный герой»

Вашингтон, 24 июля. Комедия «Главный герой» с Районом Рейнольдсом собрала уже первые отзывы в Сети. Картину Шона Леви назвали хитом этого лета.

Главный герой — обычный сотрудник банка, который неожиданно понимает, что находится в центре компьютерной игры. Он решает спасти мир и объединяется с одним из разработчиков.

«Главный герой» — лучший фильм о видеоиграх из когда-либо созданных. Тем не менее, даже не геймерам понравится», — указал один из критиков на Rotten Tomatoes.

Зрители не только отметили удачный юмор, но и прекрасную игру актеров и спецэффекты. По мнению многих, картина претендует стать хитом этого лета.

Райан Рейнольдс продолжает работать над своим новым проектом — «Рождественская история». Артист поделился с поклонниками первыми кадрами со съемок киноленты.

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кино рейнольдс главный герой
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