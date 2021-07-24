Всемирный банк: более 50% молодых нигерийцев желают уехать из страны

Абуджа, 24 июля. Эксперты Всемирного банка (ВБ) опубликовали статистику, согласно которой более 50% нигерийской молодежи желают эмигрировать.

Нигерия заняла третье место в Западной Африке среди опрошенных стран, уступая лишь Либерии (70%) и Сьерра-Леоне (60%) по количеству респондентов, которые хотят уехать.

Больше всего нигерийскую молодежь волнуют экономические вопросы, а именно безработица и отсутствие денежных средств.

«Во время растущего миграционного давления, создаваемого плохими условиями занятости, нигерийцы все чаще предпочитают уезжать в другие государства нерегулярными путями», — рассказали аналитики ВБ.

В отчете также говорилось о том, что жители республики составляют самую большую группу мигрантов из Африки к югу от Сахары, прибывших в Европу в 2016 и 2017 годах, причем почти 40 тысяч человек переехали в Италию, 90% из них прибыли по морю на лодках.

Нигерия считается одной из самых небезопасных стран мира. Например, недавно боевики убили 13 полицейских, а также застрелили генерала армии на трассе Локоджа — Абуджа.