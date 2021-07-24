Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 20:20
20:19
Общество
Водное такси запустят к осени на Куршской косе в Калининградской области
20:13
Общество
«Право взрослости» поможет ребенку уберечься от пагубных привычек
20:13
Весь мир
США и их союзники обвинили Китай в хакерской атаке на Microsoft
20:11
Происшествия
Московский суд арестовал двух подозреваемых в изнасиловании пенсионерки
20:09
Весь мир
Президент Египта поздравил граждан с годовщиной революции
20:07
Общество
Врачи сообщили о заразности гамма-мутации коронавируса среди привитых
20:07
Происшествия
Спасатели обнаружили тела трех пропавших без вести пассажиров авто в Сочи
20:07
Спорт
Пловец Ступин заявил, что в Олимпийской деревне можно случайно поправиться
20:06
Весь мир
Фермеры Туниса вышли на митинг против отключения воды
20:06
Экономика
Злоумышленники начали маскировать вирусы под Windows 11
Все новости

Индекс чистоты по мусорным площадкам регионов страны посчитали в ОНФ
Общество
Индекс чистоты по мусорным площадкам регионов страны посчитали в ОНФ
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Москва, 24 июля. Чистоту регионов на основе площадок для мусора решили определить в Общероссийском народном фронте. Выводы экспертам помогали делать жители страны. Любой желающий в своем регионе мог сделать отметку о контейнерной мусорной площадке и наличии условий для раздельного сбора мусора.

Исследование затронуло свыше 106 тысяч площадок в 85 субъектах России. Полученные сведения дали широкий простор для дальнейшего анализа. Например, свыше 80 процентов площадок не имеют сведений о графике вывоза отходов. Более 70 процентов не оборудованы навесом, а 22 процента установлены без асфальтового или бетонного покрытия.

«Основной приоритет мониторинга — это внедрение раздельного сбора отходов и чистота на контейнерных площадках. Есть смысл отметить наихудшие территории, где раздельный сбор отходов внедряется очень слабо. Это Бурятия, Киров и Кострома. Наилучшая ситуация в Московской области, Москве, Алтайском крае и Оренбургской области», — сообщил эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган.

Москва оказалась явным лидером по чистоте. Жители, принявшие участие в исследовании, дали положительный отзыв о 82 процентах площадок. Тревожнее всего в Бурятии и Республике Алтай. Там позитивную характеристику получила лишь каждая двадцатая площадка.

Ранее ФАН рассказывал о гигантском поп-ите в Туле. Арт-объект установили на территории популярного среди молодежи общественного пространства.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Индекс чистоты по мусорным площадкам регионов страны посчитали в ОНФ
онф отходы сбор мусора раздельный сбор мусора контейнерные площадки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru