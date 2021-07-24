Индекс чистоты по мусорным площадкам регионов страны посчитали в ОНФ

Москва, 24 июля. Чистоту регионов на основе площадок для мусора решили определить в Общероссийском народном фронте. Выводы экспертам помогали делать жители страны. Любой желающий в своем регионе мог сделать отметку о контейнерной мусорной площадке и наличии условий для раздельного сбора мусора.

Исследование затронуло свыше 106 тысяч площадок в 85 субъектах России. Полученные сведения дали широкий простор для дальнейшего анализа. Например, свыше 80 процентов площадок не имеют сведений о графике вывоза отходов. Более 70 процентов не оборудованы навесом, а 22 процента установлены без асфальтового или бетонного покрытия.

«Основной приоритет мониторинга — это внедрение раздельного сбора отходов и чистота на контейнерных площадках. Есть смысл отметить наихудшие территории, где раздельный сбор отходов внедряется очень слабо. Это Бурятия, Киров и Кострома. Наилучшая ситуация в Московской области, Москве, Алтайском крае и Оренбургской области», — сообщил эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган.

Москва оказалась явным лидером по чистоте. Жители, принявшие участие в исследовании, дали положительный отзыв о 82 процентах площадок. Тревожнее всего в Бурятии и Республике Алтай. Там позитивную характеристику получила лишь каждая двадцатая площадка.

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