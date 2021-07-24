Земной шар из тысяч дронов воспарил над олимпийским стадионом в Токио

Небо японской столицы во время церемонии открытия Олимпиады украсило шоу дронов. Порядка 1800 летательных аппаратов превратились в объемные фигуры в воздухе.

Вчера, 23 июля, в Токио был дан старт масштабному спортивному состязанию. В страну восходящего солнца прибыли граждане из 207 государств и более 11 тысяч участников.

На церемонии открытия не было зрителей — лишь официальные лица и журналисты. Однако это не помешало сделать яркое шоу с национальным японским колоритом, парадом стран-участниц и воссозданием эмблемы Олимпиады прямо на сцене.

Самым ярким и необычным элементом представления стало шоу дронов. Над стадионом засияли тысячи огней, которые впоследствии объединились в символ Игр и крутящийся земной шар. На нем можно было рассмотреть все континенты и острова.

Для обеспечения безопасности улицы Токио наводнили стражи порядка. Полицейские окружили весь стадион, способный вместить 68 тысяч зрителей. Однако из-за пандемии коронавируса на открытии присутствовали только 950 человек.

Представители правоохранительных органов также были необходимы из-за начавшихся протестов. Граждане вышли с требованием прекратить проведение Игр во время эпидемии COVID-19.