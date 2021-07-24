Созин объяснил, почему Семака не назначили главным тренером сборной России

Москва, 24 июля. Член комитета РФС по этике Андрей Созин рассказал, почему главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не был назначен наставником российской сборной.

РФС накануне сообщил, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин займет пост наставника сборной России по футболу. Контракт с 52-летним специалистом будет подписан 26 июля. В интервью изданию «Чемпионат» Андрей Созин рассказал, почему пост главного тренера российской национальной команды не занял Сергей Семак.

«Я думаю, что Семака не назначили, потому что в РФС не хотели нарушать гегемонию «Зенита» в РПЛ. «Ростову» развалиться можно, а развалить «Зенит» — нет», — подчеркнул член комитета РФС по этике.

В июле пост наставника сборной России покинул Станислав Черчесов. Под его руководством национальная команда неудачно выступила на Евро-2020, заняв последнее место в группе B. Первый матч с новым тренером сборная России проведет 1 сентября. Игра отборочного раунда ЧМ-2022 с Хорватией пройдет на стадионе «Лужники».

Ранее Арсен Захарян стал автором первого гола чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Форвард «Динамо» поразил ворота «Ростова» в матче первого тура РПЛ.