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Презентация российского истребителя Checkmate вызвала фурор на МАКС-2021

  /   Обновлено: 24 июля 2021 18:41
Армия
Презентация российского истребителя Checkmate вызвала фурор на МАКС-2021
pixabay.com

Москва, 24 июля. Зрители международного авиасалона МАКС-2021 остались под сильным впечатлением от презентации новейшего российского истребителя Checkmate.

Выставка МАКС-2021 стартовала 20 июля в подмосковном аэропорту Жуковский. В ходе мероприятия состоялась презентация новейшего одномоторного легкого истребителя от госкорпорации «Ростех» Су-75 Checkmate, привлекшего особое внимание гостей. Корреспондент издания iReactor посетил это запоминающееся мероприятие.

Новейший одномоторный боевой самолет является не просто крылатой машиной пятого поколения, рассказали ведущие на презентации. Они уточнили, что на борту Checkmate может нести до пяти ракет класса «воздух-воздух», а передвигаться истребитель способен со скоростью 1,8 Маха. Максимальная дальность полета образца достигает 3000 километров.

Checkmate способен атаковать одновременно до шести объектов, однако одним из самых примечательных моментов станет высокоэффективный двигатель самолета. По словам заместителя главного конструктора самолета Алексея Булатова, силовая установка для истребителя основывается на наработках специалистов Объединенной двигателестроительной корпорации.

Презентация самолета буквально вызвала фурор среди зрителей мероприятия, отметили журналисты. Гости МАКС-2021 высоко оценили разработку Ростеха, которая привела их в восторг. Многие заявили, что ждут первого полета новейшей крылатой машины, в ходе которого наглядно будут продемонстрированы его летные возможности. Один из посетителей назвал истребитель «произведением искусства», которое вызывает зависть у жителей Европы.

Ранее журналистка из США Джиллиан Меле с телеканала Fox News рассказала о «необычных» возможностях новейшего российского одномоторного истребителя. По ее словам, максимальная скорость Checkmate якобы превышает световую в два раза. Эта досадная ошибка ведущей стала причиной насмешек в зарубежных СМИ.

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россия истребитель МАКС-2021 checkmate
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