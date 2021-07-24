Силовики задержали предполагаемого убийцу полицейского в Ставрополе

Ставрополь, 24 июля. Задержан подозреваемый в убийстве заместителя начальника уголовного розыска МВД России в Ставрополе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Преступник нанес полицейскому девять огнестрельных ранений на стоянке возле его дома. От полученных травм пострадавший скончался в реанимации.

Сотрудники правоохранительных органов объявили преступника в розыск. Благодаря оперативной работе он был задержан на территории Андроповского района.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования данного уголовного дела.