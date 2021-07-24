СК опубликовал видео задержания стрелка в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 июля. Сотрудники Следственного комитета обнародовали кадры с задержанием мужчины, который организовал нарколабораторию в Ленинградской области.

Оперативники пришли с обыском к мужчине в Баландино, где, по их данным, была оборудована нарколаборатория. Хозяин помещения открыл огонь по спецназовцам, но был задержан после ответного огня и полученного ранения. Никто из силовиков не пострадал.

Стрелок проходит обвиняемым по уголовному делу о производстве наркотиков. Расследование продолжается.