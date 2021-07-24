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В Банке России объявили о снижении цен на «борщевой набор»
Экономика
В Банке России объявили о снижении цен на «борщевой набор»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 июля. Центральный банк России зафиксировал снижение стоимости основных продуктов питания. Глава регулятора Эльвира Набиуллина ожидает, что тенденция продолжится.

Специалисты ЦБ уверены, что часть продуктов выросла в цене из-за мирового рынка, тогда как подорожание другой части было вызвано сезонными причинами. Набиуллина подчеркивает, что запасы прошлого урожая также были на низком уровне.

«В этом году исчерпались запасы быстрее, а новый урожай еще не поступал, и поэтому еще такой достаточно существенный рост был в мае-июне по товарам «борщевого набора»», — цитирует ее РИА Новости.

Высокие цены на основные продукты питания из «борщевого набора» вызывали недовольство граждан. Как следствие, был предложен ряд регуляторных мер, но их раскритиковала Набиуллина. Она напомнила: если не давать рыночным стимулам работать, это обернется большими издержками для экономики в будущем.

Тем временем ретейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви нынешней осенью как минимум на 10%. Главной причиной они называют увеличившуюся стоимость перевозки и сырья. Негативное воздействие оказывает и ослабление рубля, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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