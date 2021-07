Бразилии грозит самая холодная зима за всю историю

Бразилиа, 24 июля. Сильный холодный фронт, который обрушится на Бразилию, может принести самые низкие температуры за всю историю страны. Об этом сообщает метеорологическая служба MetSul.

В самых южных регионах Бразилии температура может упасть до минус 25 градусов Цельсия с вероятностью снегопадов.

Результаты исследования MetSul предварительные и будут подтверждены 26 июля.

По прогнозам сильный полярный фронт должен начаться 27–28 июля% он будет продолжаться до конца следующей недели.

Согласно численным моделям прогнозирования погоды, температура будет ниже, чем в конце июня и начале июля этого года.

Метеорологи утверждают, что похожий феномен был зарегистрирован в июле в 2000 и 2007 годах. В регионах, расположенных на высоте 1800 м над уровнем моря, ощущаемая температура будет колебаться между минус 20 и минус 25 градусами Цельсия.

Если результаты будут подтверждены, то такие штаты, как Сан-Паулу и Риу-Гранди-ду-Сул, столкнутся с заморозками и температурой около нуля.

Власти Рио-де-Жанейро предупредили жителей касательно волн, достигающих трех метров, из-за низкой температуры.

A previsão é que o frio continue por aqui. Está prevista uma frente fria para baixar ainda mais a temperatura na região. A máxima de hoje no #RioDeJaneiro é de 22°C ????. A Marinha do Brasil ainda alertou para os cuidados no mar, ondas podem chegar a 3m de altura ???? #BandRio pic.twitter.com/rdJu07cnHd