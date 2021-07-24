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Бразилии грозит самая холодная зима за всю историю
Весь мир
Бразилии грозит самая холодная зима за всю историю
Global Look Press  /  Joel Silva / Keystone Press Agency

Бразилиа, 24 июля. Сильный холодный фронт, который обрушится на Бразилию, может принести самые низкие температуры за всю историю страны. Об этом сообщает метеорологическая служба MetSul.

В самых южных регионах Бразилии температура может упасть до минус 25 градусов Цельсия с вероятностью снегопадов.

Результаты исследования MetSul предварительные и будут подтверждены 26 июля.

По прогнозам сильный полярный фронт должен начаться 27–28 июля% он будет продолжаться до конца следующей недели.

Согласно численным моделям прогнозирования погоды, температура будет ниже, чем в конце июня и начале июля этого года.

Метеорологи утверждают, что похожий феномен был зарегистрирован в июле в 2000 и 2007 годах. В регионах, расположенных на высоте 1800 м над уровнем моря, ощущаемая температура будет колебаться между минус 20 и минус 25 градусами Цельсия.

Если результаты будут подтверждены, то такие штаты, как Сан-Паулу и Риу-Гранди-ду-Сул, столкнутся с заморозками и температурой около нуля.

Власти Рио-де-Жанейро предупредили жителей касательно волн, достигающих трех метров, из-за низкой температуры.

Вероятность снегопада в высокой местности довольно большая. Ожидается, что снег выпадет на склонах гор штатов Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул.

Национальный институт метеорологии подтвердил прогнозы MetSul касательно заморозков, однако служба воздержалась от сообщений о «рекордно низких температурах».

Холодный фронт также обрушится на такие латиноамериканские страны, как Аргентина, Уругвай, Парагвай, Боливия и Чили.

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