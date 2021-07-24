Милонов возмутился участием трансгендеров и лесбиянок в Олимпиаде

Москва, 24 июля. Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об участии трансгендеров и открытых ЛГБТ-спортсменов в летних Олимпийских играх, которые стартовали в Токио 23 июля.

Парламентарий пожелал удачи российским спортсменам, однако, по его мнению, начавшиеся Игры — это уже не Олимпиада. Милонов убежден, что никто не будет смотреть на трансгендеров и представителей сексуальных меньшинств, поэтому вместо соревнований можно показывать многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя».

Депутата возмутило участие лесбиянок в мужских видах спорта, а представителей сильного пола — в женских. По мнению политика, если так продолжится и дальше, можно расформировывать Олимпийский комитет России и организовывать русскую традиционалистскую Олимпиаду.

«Эти соревнования уже сейчас можно спокойно переводить на 888-й телеканал и не занимать наше эфирное время этими уродствами», — заявил Милонов в комментарии Sport24.

Российские спортсмены лишились возможности выступать на Олимпиаде под национальным флагом из-за допингового скандала. Генеральный директор ОАО «Петроцентр» Кирилл Смирнов отмечал в комментарии ФАН, что Россия могла показать особую позицию, отказавшись от участия в Играх.