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Суконкин объяснил, зачем на самом деле ВВС НАТО провоцируют пилотов из России над Балтикой
Армия
Суконкин объяснил, зачем на самом деле ВВС НАТО провоцируют пилотов из России над Балтикой
wikipedia.org  /  SAC Scott Lewis / MOD /OGL v1.0

Москва, 24 июля. Страны НАТО устраивают антироссийские провокации в небе над Балтийским морем, чтобы набраться опыта для воздушного противостояния, считает военный эксперт Алексей Суконкин.

Российские радары недавно засекли воздушный объект над акваторией Балтики, который двигался в сторону российских рубежей, рассказали в Национальном центре управления обороной РФ. Навстречу «незваному гостю» был направлен истребитель Су-27, экипаж которого опознал в объекте немецкий боевой самолет Eurofighter Typhoon. Пилоты из России сопроводили своих коллег из ФРГ и вернулись на базу после того, как иностранные летчики сменили курс.

Силы Североатлантического альянса стремятся поддерживать градус напряженности в любом регионе, где они встречаются с российскими войсками, отметил писатель и военный обозреватель Алексей Суконкин в комментарии для издания «ПолитЭксперт». Он уточнил, что западные военнослужащие занимаются имитацией бурной деятельности, чтобы оправдать свое существование, приписав России «агрессивное поведение».

«Кроме того, подобными действиями, которые, безусловно, носят провокационный характер, страны НАТО нарабатывают опыт ведения воздушной войны», — объяснил эксперт, зачем на самом деле ВВС Альянса провоцируют пилотов из России над Балтикой.

Североатлантический альянс пытается завоевать господство в воздухе на важных для Запада направлениях, уточнил Суконкин. По его словам, за первый квартал нынешнего года иностранная воздушная и морская военная техника целых 16 раз приближалась к государственным границам России. Второй же квартал 2021 года отметился целыми 46 подобными инцидентами, отметил спикер. Он напомнил, что во время антироссийской провокации с участием британского эсминца HMS Defender вблизи Крыма, Пограничной службе ФСБ РФ пришлось прибегнуть к предупредительному огню из корабельной артиллерийской установки, чтобы пресечь противоправные действия моряков ВМС Великобритании.

Курс на наращивание числа провокаций в адрес России со стороны государств из состава НАТО будет продолжен, особенно на фоне большого количества запланированных Западом военный учений, считает Суконкин. Он добавил, что авиация Североатлантического альянса будет и дальше подлетать к границам РФ, которая не оставит без внимания такое поведение иностранных военнослужащих и отреагирует соответствующим образом.

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россия нато провокации балтийское море
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