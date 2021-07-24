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Морпехи Балтийского флота готовы к «битве за остров» в День ВМФ России
Армия
Морпехи Балтийского флота готовы к «битве за остров» в День ВМФ России
 /  Пресс-служба ЗВО

Балтийск, 24 июля. Соединение морской пехоты Балтийского флота завершило подготовку к «бою» в День ВМФ России, сообщили в пресс-службе БФ.

Экипажи бронетранспортеров БТР-82А, расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» примут участие в «битве за остров» во время десантирования 25 июля. Тренировки проходили в несколько этапов: военнослужащие проверяли технику на герметичность и подготовили их к преодолению водных преград.

Морпехи в это время отрабатывали выход БТР в воду из десантного катера, развертывание в боевой порядок и ведение огня. Всего для участия в мероприятиях на День ВМФ задействовано 20 единиц техники. Все экипажи прошли необходимую подготовку.

Минобороны России ко Дню ВМФ ранее сделало подарок для военнослужащих на военной базе «Арктический трилистник» — самый северный крытый бассейн в мире. Также в Санкт-Петербург прибыли иностранные корабли для участия в главном военно-морском параде, пишет RT.

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