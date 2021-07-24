Труп мужчины выловили из Волги в Саратове

Энгельс, 24 июля. Тело жителя Саратова достали из реки через три дня после его смерти, сообщает СК по городу Энгельс.

Инцидент произошел в двух километрах от села Зауморье Энгельсского района. Отдыхающие позвонили оперативному дежурному и сообщили о теле неизвестного в реке. На место происшествия прибыли водолазы, которые извлекли утопленника и передали его следственно-оперативной группе.

При первичном осмотре тела внешних повреждений не было обнаружено. Предварительно установлено, что труп пробыл в воде не менее трех суток.

Все обстоятельства ЧП и личность мужчины в данный момент устанавливаются. Оперативники проводят опрос свидетелей трагедии.