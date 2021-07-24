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Результаты первого соревновательного дня Олимпиады-2020
Спорт
Результаты первого соревновательного дня Олимпиады-2020
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

В первый соревновательный день Олимпийских игр — 2020 в Токио разыгрывалось 11 комплектов наград. Российской сборной, именуемой на Играх ОКР, уже в стартовый день удалось завоевать две награды.

Серебро

Первую медаль в копилку нашей сборной принесла Анастасия Галашина, состязавшаяся в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Анастасия до самого последнего выстрела претендовала на золото, опережая свою ближайшую преследовательницу из Китая Цянь Ян, но в последний момент золото сменилось на серебро. Высшую награду завоевала китаянка Цянь Ян (251,8). Галашина отстала от нее всего на 0,7 балла (251,1). После российской спортсменки зафиксировалась швейцарка Нина Кристен (230,6).

Результаты первого соревновательного дня Олимпиады-2020
Global Look Press  / YUTAKA/AFLO

Бронза

Позже еще одну медаль, на этот раз бронзовую, нашей сборной принес тхэквондист Михаил Артамонов в категории до 58 кг. В борьбе за награду он победил Лукаса Лаутаро Гусмана из Аргентины. Артамонов принес России вторую медаль ОИ-2020 в Токио.

Результаты первого соревновательного дня Олимпиады-2020
Global Look Press  / Kieran Galvin/ZUMAPRESS.com

Главная сенсация

Близка к медали была и российская шпажистка Айзанат Муртазаева, занявшая в итоге 4-е место. Она проиграла Катрине Лехис из Эстонии в поединке за третье место. Встреча завершилась поражением россиянки со счетом 8:15.

Результаты первого соревновательного дня Олимпиады-2020
instagram.com  / @rusfencing

Волейбол

Были у российской сборной успехи и в других видах спорта, где пока медали еще не разыгрываются. Так, российские волейболисты, уступив первую партию, одержали волевую победу над командой Аргентины со счетом 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21). Самым результативным игроком нашей сборной стал диагональный Максим Михайлов, который днем ранее вместе с Софьей Великой выводил нашу команду на стадион на церемонии открытия Олимпиад. Соперниками россиян во 2-м туре станут волейболисты из США. Матч пройдет 26-го июля.

Результаты первого соревновательного дня Олимпиады-2020
instagram.com  / @rusvolleyteam

Спортивная гимнастика

Российские гимнасты с третьего места вышли в финал командных соревнований. Денис АблязинДавид БелявскийАртур Далалоян и Никита Нагорный набрали 261,945 балла. Первыми стали представители Японии (262,251), вторыми — Китая (262,061).

Результаты первого соревновательного дня Олимпиады-2020
instagram.com  / @nikushkarus

Большой теннис

Порадовали и наши теннисисты. Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира обыграла итальянку Сару Эррани. Матч, проходивший на кортах центра «Ариакэ» в Токио, закончился со счетом 6:0, 6:1. Игра продолжалась 1 час 10 минут. Во второй круг Игр также вышли Даниил Медведев и Аслан Карацев. Вторая ракетка мира Даниил Медведев оказался сильнее Александра Бублика из Казахстана — 6:4, 7:6 (10:8). Аслан Карацев победил Томми Пола из США со счетом 6:3, 6:2.

Результаты первого соревновательного дня Олимпиады-2020
Global Look Press  / Maksim Konstantinov/Global Look Press

25 июля, во второй соревновательный день Олимпиады, в Токио будет разыграно 18 комплектов наград. Российские спортсмены, без сомнений, будут в числе претендентов во многих видах спорта.

Результаты первого соревновательного дня Олимпиады-2020
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

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Все новости / Спорт / Результаты первого соревновательного дня Олимпиады-2020
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