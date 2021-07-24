Гастроэнтеролог назвал диету, которая подходит для переболевших COVID-19

Москва, 24 июля. Восстановить здоровье после перенесенного коронавируса поможет специальная диета. Подробно об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Леонид Лабезник.

Вкусовые ощущения после заболевания COVID-19 восстанавливаются постепенно. Для ускорения этого процесса пациентам назначают тип питания, который раньше назвался «диетой первого и второго стола». Принципом такого рациона является минимальная термическая обработка продуктов. Рекомендуется употреблять отварные и перетертые блюда, такие как овощные пюре, приготовленные на пару овощи и котлеты, а также чуть подсушенный хлеб.

Предотвратить тяжелое течение коронавируса поможет тип питания, основанный на растительной пище с умеренным количеством мяса. Такая диета обеспечивает организм клетчаткой, которая необходима для роста и развития микробиома. При этом люди, в рационе которых не слишком много красного мяса, имеют нормальный вес и не страдают от гипертонии.