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Гастроэнтеролог назвал диету, которая подходит для переболевших COVID-19
Общество
Гастроэнтеролог назвал диету, которая подходит для переболевших COVID-19
pixabay.com

Москва, 24 июля. Восстановить здоровье после перенесенного коронавируса поможет специальная диета. Подробно об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Леонид Лабезник.

Вкусовые ощущения после заболевания COVID-19 восстанавливаются постепенно. Для ускорения этого процесса пациентам назначают тип питания, который раньше назвался «диетой первого и второго стола». Принципом такого рациона является минимальная термическая обработка продуктов. Рекомендуется употреблять отварные и перетертые блюда, такие как овощные пюре, приготовленные на пару овощи и котлеты, а также чуть подсушенный хлеб.

Предотвратить тяжелое течение коронавируса поможет тип питания, основанный на растительной пище с умеренным количеством мяса. Такая диета обеспечивает организм клетчаткой, которая необходима для роста и развития микробиома. При этом люди, в рационе которых не слишком много красного мяса, имеют нормальный вес и не страдают от гипертонии.

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питание диета коронавирус
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