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Названы доступные продукты для улучшения работы мозга
Общество
Названы доступные продукты для улучшения работы мозга
wikipedia.org  /  Nevit / CC BY-SA 3.0

Москва, 24 июля. Диетологи составили перечень богатых питательными веществами продуктов для улучшения работы мозга.

Жирные сорта рыбы содержат в себе большое количество омега-3 кислот, способных снизить риск развития патологий в головном мозге. Ежедневное употребление небольшого количества свежей зелени сохранит остроту ума.

Грецкий орех считается ключом к здоровью управляющего органа, поскольку этот продукт положительно влияет на память. Цветная капуста способна улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, а также ускорить обучаемость. Плоды авокадо рекомендуют добавить в рацион для улучшения кровообращения и профилактики железодефицитной анемии.

Употребление некоторых продуктов способно серьезно навредить целостности суставов, предупреждают врачи. Любые копчености, красное мясо, маринады, консервы, бобовые, фастфуд и покупная выпечка оказывают негативное влияние на подвижные соединения костей скелета.

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