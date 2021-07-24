Полицейские применили слезоточивый газ на протестных акциях в Париже

Париж, 24 июля. Правоохранители пустили слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных манифестантов на площади Трокадеро в Париже.

В преддверии протестов полицейские усилили меры безопасности в местах массового скопления людей. Так дополнительные силы правоохранителей сосредоточены возле площади Трокадеро, у Эйфелевой башни и Лувра, а также в районе Елисейских полей.

Сотни человек вышли на демонстрацию против введения во Франции государства обязательных санитарных пропусков для посещения общественных мест. У большинства из них в руках плакаты с надписями: «Свобода, равенство, братство!», «Сопротивление!», «Освободим Францию!».