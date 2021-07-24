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Полицейские применили слезоточивый газ на протестных акциях в Париже

  /   Обновлено: 24 июля 2021 18:34
Происшествия
Полицейские применили слезоточивый газ на протестных акциях в Париже
wikipedia.org  /  Badseed - Athens Indymedia / CC BY-SA 2.0

Париж, 24 июля. Правоохранители пустили слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных манифестантов на площади Трокадеро в Париже.

В преддверии протестов полицейские усилили меры безопасности в местах массового скопления людей. Так дополнительные силы правоохранителей сосредоточены возле площади Трокадеро, у Эйфелевой башни и Лувра, а также в районе Елисейских полей.

Сотни человек вышли на демонстрацию против введения во Франции государства обязательных санитарных пропусков для посещения общественных мест. У большинства из них в руках плакаты с надписями: «Свобода, равенство, братство!», «Сопротивление!», «Освободим Францию!».

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париж полиция протесты
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