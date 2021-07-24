Военные аналитики рассказали, на кого США хотят нацелить «копию» российского «Кинжала»

Москва, 24 июля. Американские инженеры разрабатывают гиперзвуковые ракеты, которые будут нацелены на Россию и Китай после того, как будут созданы, считают военные аналитики.

Российские войска недавно провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», которые вызвали бурную реакцию в Вашингтоне, отметили журналисты издания discover24.ru. По их словам, американцы были крайне недовольны тем фактом, что у РФ появилось гиперзвуковое оружие, способное нести ядерные боеголовки, а у США ничего подобного до сих пор нет.

Негодования американской стороны по поводу тестирования российских гиперзвуковых ракет нужны Вашингтону лишь для того, чтобы скрыть свои собственные разработки, считают аналитики. По их словам, Соединенные Штаты незамедлительно нацелят подобное оружие на Россию и Китай сразу после того, как его создание будет завершено. Для этих же целей американцы планируют разместить в европейских странах и баллистические ракеты средней дальности, рассказали журналисты.

Заявление, сделанное представителем Пентагона Джоном Кирби, который высказался о якобы дестабилизирующей роли российского гиперзвукового оружия, является лишним подтверждением того, что США до сих пор не смогли создать подобные ракеты, и в ближайшем будущем это едва ли произойдет, уверены авторы материала. Тем не менее даже если у Вашингтона и появятся такие боеприпасы, то напугать ими Россию у американцев не получится, подчеркнули аналитики. Они напомнили, что Москва уже создала зенитно-ракетный комплекс С-500, способный эффективно засекать и уничтожать как баллистические, так и гиперзвуковые объекты.

Ближе всех к завершающей стадии подошел американский проект ARRW по созданию ракеты AGM-183A, считают эксперты. Этот боеприпас предназначен для размещения на стратегических бомбардировщиках ВВС США. По их словам, образец имеет некоторые сходства с российским «Кинжалом», однако американская «копия» уступает ему в максимальной скорости и дальности полета. Разрабатываемая в Соединенных Штатах ракета способна преодолеть лишь 1600 километров на скорости до восьми Махов, тогда как максимальный радиус действия «Кинжала» достигает 3000 километров, а скорость — 12 Махов.

Ранее военные аналитики из Индии заявили, что лидерство в области создания гиперзвукового вооружения принадлежит России. Они напомнили, что у ВС РФ уже имеются целых три подобных ракетных комплекса. Недавние испытания одного из них — «Циркона», лишь подтвердили успехи Москвы в этой сфере.